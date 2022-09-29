بوتين: الغرب مستعدّ لتحويل أيّ بلد إلى بؤرة أزمات وإثارة مجازر دموية

A + A -

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة مع رؤساء وكالات الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة، أن الهيمنة أحادية القطب آخذة في الانهيار، مشيرا إلى أن العالم الآن على عتبات تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا.

وأضاف: "أمام أعيننا، هناك عملية صعبة لتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة"، مشيرا الى أن مثل هذا التشكيل، مصحوب بـ "مشاكل ظاهرة على السطح".

وتابع بوتين: "الهيمنة أحادية القطب تنهار بلا هوادة. هذه حقيقة موضوعية يرفض الغرب بشكل قاطع الاعتراف بها. ونحن نرى كل ما ينتح عن ذلك. الغرب مستعد لتعريض أي بلد للخطر وتحويله إلى بؤرة أزمات وإثارة ثورات ملونة ومجازر دموية."

نوفوستي