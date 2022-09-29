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البابا فرنسيس يتدخّل إنسانيّاً في النزاع الروسي-الأوكراني

29
SEPTEMBER
2022
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كشف البابا فرنسيس في مقابلة نشرت اليوم في مجلة إيطالية، أنه ساهم في عملية إطلاق نحو 300 أسير حرب أوكراني كانت تحتجزهم روسيا.

وأعلن البابا أنه استقبل "مبعوثين أوكرانيين" في الفاتيكان، مشيرا الى أن بينهم قائدا عسكريا أحضر معه قائمة باسماء "أكثر من 300 أسير".
وقال الحبر الأعظم بحسب المقابلة التي أجريت في 15 أيلول ونشرتها المجلة اليسوعية الإيطالية "سيفيلتا كاتوليكا": "طلبوا مني أن أفعل شيئا حتى يكون بالإمكان إجراء تبادل".
وأضاف: "اتصلت على الفور بالسفير الروسي لمعرفة ما اذا كان يمكن القيام بشيء ما، وما اذا كان يمكن التعجيل في عملية تبادل الأسرى"، بدون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأعلنت أوكرانيا في 22 أيلول، تبادل أسرى مع روسيا التي أطلقت 215 جنديا أوكرانيا بينهم مقاتلون حاربوا في مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول مقابل 55 أسير حرب روسيا.
ويحاول البابا فرنسيس منذ بداية الغزو فتح طريق للحوار مع موسكو، منددا بـ"حرب قاسية لا معنى لها".

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