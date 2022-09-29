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لحضور "المونديال"... هل يكون التطعيم ضد كورونا شرطا إلزاميا؟

29
SEPTEMBER
2022
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أعلنت السلطات القطرية المختصة، اليوم الخميس، أن التطعيم بإحدى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لن يكون شرطا إلزاميا لحضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستشهدها البلاده اعتبارا من 20 تشرين الثاني القادم.

وفي ضوء الإجراءات الجديدة، يتعين على المشجعين القادمين إلى قطر سواء الحاصلين على اللقاح أو غير المحصّنين، الالتزام بعدد من التدابير؛ تشمل تقديم شهادة تفيد بإجراء فحص "بي سي آر" قبل موعد الرحلة بمدة لا تزيد عن 48 ساعة،

كذلك يمكن للقادمين أن يقدموا شهادة رسمية تفيد بإجراء الفحص السريع "أنتيجين" (نتيجته سلبية) قبل موعد السفر بـ 24 ساعة كحد أقصى، مع الإشارة إلى عدم اعتماد الاختبار المنزلي، ويستثنى من إجراء اختبار كورونا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات.

وكشفت وزارة الصحة أيضا عن إلغاء إجراءات الحجر الصحي لجميع القادمين، سواء الحاصلين على اللقاح أو غير المحصّنين، وبغض النظر عن بلد المغادرة، مشيرة إلى أن حالات الإصابة بالفيروس التي سوف تكتشف لاحقا سوف لتدابير العزل الصحي وفق إجراءات وزارة الصحة العامة.

وإلى جانب ذلك، لن يحتاج الزوار لإجراء فحوصات كوفيد-19 بعد الوصول إلى قطر، إضافة إلى عدم الحاجة لإجراء فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس قبل مغادرة البلاد.

وسوف يكون ارتداء الكمامة إلزامياً في جميع مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل العام في أنحاء البلاد، ويتعيّن على جميع الزائرين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر.

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