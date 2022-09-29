بالصورة - إعصار "إيان" يخرج تمساحا إلى شوارع فلوريدا

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رصد مواطنون في مقاطعة "ليك كاونتي" التابعة لولاية فلوريدا الأميركية تمساحا يسبح في مياه الفيضانات، التي تسبب فيها الإعصار "إيان".

وقال موقع قناة "ويش" الأميركية إن التمساح، الذي جرى رصده، يبلغ طوله نحو 3 أمتار، وكان يسبح في مياه بمنطقة أستور.

يأتي ذلك فيما حذر رئيس قسم الإطفاء في "ليك كاونتي" من أنه "مع ارتفاع مستويات المياه، ستخرج بعض الكائنات البرمائية من المستنقعات، مثل الثعابين والتماسيح".

وفي وقت سابق، أظهر فيديو آخر سمكة قرش تسبح في المياه التي اجتاحت شوارع مدينة فورت مايرز في فلوريدا.

ووصل الإعصار "إيان" إلى اليابسة في غرب فلوريدا، عصر الأربعاء، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة، مما تسبّب بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأميركية الجنوبية.

وقال المركز الأميركي للأعاصير إن "إيان" دخل الأراضي الأميركية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا في تمام الساعة 15:05 (19:05 توقيت غرينيتش)، مشيرا إلى أنه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من 5 درجات.

وحذّر المركز ومقرّه ميامي من أن إيان "إعصار خطير للغاية" وقد تسبّب منذ الآن بفيضانات "كارثية".