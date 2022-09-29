استكشاف الإنسان للمريخ ترك أكثر من 15 ألف رطل من القمامة على سطحه

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تركت الاستكشافات العلمية أكثر من 15000 رطل من المعدات على سطح المريخ في الخمسين عاما الماضية، رغم أن قدم الإنسان لم تطأ الكوكب الأحمر بعد.

وتشتمل المعدات على أجهزة مهملة ومركبات فضائية غير نشطة وتلك التي تحطمت على السطح، وهناك الكثير من التكهنات حول موعد وصول البشر إلى كوكب جارنا، لكن الروبوتات تحكم كوكب المريخ في الوقت الحالي.

وحلل كاجري كيليك، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في علم الروبوتات بجامعة ويست فيرجينيا، كتلة جميع المركبات الجوالة والمركبات المدارية المرسلة إلى المريخ وطرح وزن ما هو قيد التشغيل حاليا.

لا يقتصر الأمر على تلويث البشر لكوكبا آخر فحسب، بل يخشى العلماء من أن الحطام يمكن أن يلوث العينات التي تم جمعها بواسطة مركبة المثابرة التابعة لناسا والتي تبحث حاليا عن حياة قديمة على سطح المريخ.

وقدر أحد العلماء أن هناك 15694 رطلا من القمامة على كوكب المريخ، ينبع معظمها من أجهزة مهملة مثل هذه البطانية الحرارية التي تحمي مثابرة ناسا وتبقى على قيد الحياة من خلال الغلاف الجوي.

التقطت المركبة، التي تجمع عينات من المريخ ستُعاد إلى الأرض صورا للنفايات أثناء مهمتها، ورصد فريق ناسا في يونيو على الأرض ضوء بعيدا في صورة أرسلتها "المثابرة"، ثم وجهوا العربة الجوالة لإلقاء نظرة، بعد بضعة أسابيع دخلت "المثابر" منطقة Hogwallow Flats وحصلت على بانوراما Mastcam-Z عالية الدقة بزاوية 360 درجة.

التقطت مروحية الإبداع صورة لمعدات الهبوط المستخدمة أثناء وصولها مع مركبة المثابرة، وكانت الصور عبارة عن مظلة وغطاء خلفي مخروطي الشكل يحمي العربة الجوالة في الفضاء.

وذكر موقع ديلي ميل أنه هناك ما مجموعه تسع مركبات فضائية غير نشطة تجلس على سطح المريخ، بما في ذلك مسبار المريخ 3 ، مسبار المريخ 6 ، مركبة الإنزال فايكنغ 1، مسبار فايكنغ 2، روفر سوجورنر، مسبار سكياباريلي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، ومسبار فينيكس ، وسبيريت، إضافة إلى الروبوتات الميتة على سطح المريخ.