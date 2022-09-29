living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"طوابير الروس" تغلق طرقا.. ومكتب التجنيد على الحدود

29
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

واصلت طوابير طويلة من الروس الذين حاولوا الفرار للقتال في أوكرانيا إغلاق الطرق السريعة خارج البلاد، الأربعاء، وبحسب ما ورد أنشأت موسكو مكاتب تجنيد على الحدود لاعتراض بعض هؤلاء.

وأعلنت أوسيتيا الشمالية، وهي منطقة روسية على الحدود مع جورجيا، حالة "التأهب القصوى"، وقالت إنه يجب إحضار الطعام والماء ومحطات التدفئة وغيرها من المساعدات لأولئك الذين أمضوا أيامًا في طوابير.

كما قام المتطوعون على الجانب الجورجي من الحدود بإحضار المياه والبطانيات والمساعدات الأخرى.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن أوسيتيا الشمالية فرضت قيودًا على دخول العديد من سيارات الركاب إلى أراضيها وأنشأت مكتبًا للتجنيد عند معبر فيرخي لارس الحدودي.

ونشرت بعض وسائل الإعلام صوراً عند المعبر تظهر شاحنة سوداء مكتوب عليها "مكتب التجنيد العسكري".
وتم إنشاء نقطة تفتيش أخرى من هذا القبيل في روسيا على طول الحدود الفنلندية، وفقًا للمنفذ الإخباري الروسي المستقل ميدوزا.

وفر عشرات الآلاف من الرجال الروس في الأسبوع الذي أعقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة لدعم القوات الروسية المتعثرة في أوكرانيا.

على الرغم من أن بوتين قال إن التعبة "جزئية"، وتهدف إلى استدعاء نحو 300 ألف رجل خدموا سابقا في الجيش، يخشى العديد من الروس أن تكون التعبئة أوسع وأكثر تعسفًا من ذلك بكثير، وهناك تقارير عديدة عن رجال لم يتلقوا أي تدريب عسكري ومن جميع الأعمار يتلقون إخطارات التجنيد.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout