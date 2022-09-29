كامالا هاريس تصل إلى سيول غداة تجربة صاروخية كورية شمالية جديدة

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وصلت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم (الخميس)، في زيارة تهدف إلى التأكيد على قوة تحالف واشنطن مع سيول، وتأتي زيارة هاريس غداة إجراء كوريا الشمالية، الدولة المسلّحة نووياً، تجربة صاروخية جديدة.

وحطت طائرة هاريس في قاعدة أوسان الجوية آتية من طوكيو، حيث حضرت نائبة الرئيس الجنازة الرسمية التي أقيمت لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل بالرصاص في 8 يوليو (تموز).

وفي كوريا الجنوبية ستلتقي هاريس الرئيس يون سوك-يول، وستزور المنطقة المنزوعة السلاح والشديدة التحصين التي تفصل بين الكوريتين.