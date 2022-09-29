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أردوغان: تركيا ستعزز وجودها العسكري شمالي قبرص

29
SEPTEMBER
2022
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده ستعزز وجودها العسكري شمالي قبرص، بعد أن رفعت الولايات المتحدة القيود التجارية الدفاعية المفروضة على الأخيرة.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي إن إن ترك" أن رفع القيود "يتعذر تفسيره من حيث المحتوى والتوقيت".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت هذا الشهر إن الوزير أنتوني بلينكن رفع قيود التجارة الدفاعية عن قبرص، للسنة المالية 2023
وقال أردوغان: "الولايات المتحدة، التي تتغاضى عن خطوات القبارصة اليونانيين، التي تهدد السلام والاستقرار في شرق المتوسط، بل وتشجعها، ستؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة بهذه الخطوة"
وأضاف: "هل سنقف متفرجين؟ لا يمكننا ذلك"، مضيفا أن تركيا لديها بالفعل 40 ألف جندي في الجزيرة، و"ستعززهم بالأسلحة البرية والبحرية والجوية والذخيرة والمركبات".

وأردف الرئيس التركي: "يجب أن يعلم الجميع أن هذه الخطوة الأخيرة لن تمر من دون رد. ستتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لأمن القبارصة الأتراك".

وانقسمت قبرص في أعقاب الغزو التركي عام 1974 الذي فجره انقلاب قصير بإيعاز من اليونان، ومنذ ذلك الحين، تدير الجزيرة إدارة قبرصية يونانية في الجنوب لا تعترف بها أنقرة.

ولا يعترف سوى أنقرة بالدولة التركية الانفصالية على الجانب الشمالي من الجزيرة المقسمة.

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