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روسيا تعتزم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث حوادث أنابيب الغاز

29
SEPTEMBER
2022
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صرح دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن روسيا تتوقع عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تعتزم عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد الحوادث التي وقعت على خطي أنابيب الغاز “السيل الشمالي 1″ و”السيل الشمالي 2”.

وكتبت زاخاروفا في قناتها في تيليغرام: “تعتزم روسيا عقد اجتماع رسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بالاستفزازات المتعلقة بخطي أنابيب السيل الشمالي 1 والسيل الشمالي 2”.

كما ذكّر دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي في وقت سابق، بأنه في فبراير، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتخلص من “السيل الشمالي 2”.

وبحسب وزيرة الخارجية السويدية آن ليند، فإن حوادث تسرب الغاز وقعت نتيجة انفجارات. وتم تحديد مواقع الأضرار لكلا خطي “السيل الشمالي” في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك والسويد.

ويصعب على الخبراء حتى الآن تقدير موعد استئناف تشغيل خطي أنابيب الغاز.

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