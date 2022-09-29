برلين ترفض التعليق على “تحذيرات الاستخبارات الأمريكية” حول سلامة “السيل الشمالي”

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رفض متحدث المستشار الألماني التعليق على تقارير إعلامية ذكرت أن الاستخبارات الأمريكية حذرت ألمانيا في وقت سابق هذا الشهر، من احتمال تعرض أنابيب “السيل الشمالي” للاعتداء.

وأوضح شتيفن هيبشترايت، الناطق باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ورئيس المكتب الإعلامي الفيدرالي، للصحفيين في برلين قائلا: “نحن لا نعلق على التحذيرات والمعلومات المحتملة..لكن دعني أقول إنه وفقا لما توصلنا له من نتائج، ليس من دليل على وجود سبب طبيعي لانخفاض الضغط في خطوط الأنابيب”.

وأشار إلى أنه “ليس لديه مزيد من المعلومات حول السبب المحتمل للتسريبات الغازية”، لافتا إلى أن “أمن إمدادات الغاز لم يتأثر في ألمانيا”.