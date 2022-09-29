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بكين تتهم واشنطن بانتهاك التزامها بوحدة أراضي الصين

29
SEPTEMBER
2022
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قالت وزارة الخارجية الصينية بعد اتهام نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بكين بـ”سلوك مثير للإزعاج واستفزازي” تجاه تايوان، إن واشنطن انتهكت تعهدها باحترام وحدة أراضي الصين.

 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين: “عندما لا تستطيع الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها، كيف يمكنها الحديث عن القواعد والنظام؟ إنها تصبح فقط مخربة للقواعد الدولية”، فيما صرحت هاريس صرحت من قاعدة بحرية أمريكية في اليابان بأن واشنطن “ستعمق علاقاتها غير الرسمية” بتايوان.

هذا وهاجم وانغ الولايات المتحدة لوضعها “عراقيل” أمام الشركات الأجنبية التي تعمل في البلاد، وذلك بعد أن دعت مجموعة نواب من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إصدار أمر تنفيذي يحد من الاستثمارات الموجهة للصين ودول أخرى.

وأضاف وانغ محذرا: “ما تفعله الولايات المتحدة سيخلق فقط حواجز أمامها وسيضر آخرين دون أن تحقق منه أي فائدة لنفسها”.

تجدر الإشارة إلى أن التشريع المقترح من الكونغرس سيمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات كاسحة لمنع استثمارات شركات أمريكية في الصين بمليارات الدولارات.

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