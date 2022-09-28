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بوتين يتوقع إعلان ضم المناطق الأوكرانية خلال أيام

28
SEPTEMBER
2022
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استعدت موسكو اليوم الأربعاء لضم مناطق من أوكرانيا، وأعلنت ما قالت إنه إحصاء للأصوات في استفتاءات تظهر دعما في أربع مناطق محتلة جزئيا للانضمام إلى روسيا، والتي أثارت تنديدا من كييف والغرب باعتبار الاستفتاءات باطلة قانونا أجريت تحت تهديد السلاح، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية" (أ ف ب).

وفي الميدان الأحمر بموسكو، أقيمت منصة بشاشات فيديو عملاقة، مع لوحات إعلانية كتب عليها "دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون -روسيا!".

ويمكن أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضم في خطاب يلقيه في غضون أيام، بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع منذ أن صدق على خطوة إجراء الاستفتاءات، وأمر بتعبئة عسكرية جزئية في الداخل وهدد بالدفاع عن روسيا بأسلحة نووية إذا لزم الأمر.

وطلبت الإدارات، التي عينتها روسيا في المناطق الأوكرانية الأربع، من بوتين رسميا اليوم الأربعاء دمجها في روسيا، وهو ما أشار المسؤولون الروس إلى أنه إجراء شكلي.

وقال دميتري ميدفيديف، الرئيس السابق للبلاد، والذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي، عبر تيليغرام "النتائج واضحة. أهلا بكم في وطنكم، في روسيا!".

وتقول إدارات مدعومة من روسيا إنها أجرت الاستفتاءات على مدى خمسة أيام في تلك المناطق التي تشكل نحو 15 بالمئة من أراضي أوكرانيا.

وتحدث سكان فروا إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في الأيام الماضية عن إجبار مسؤولين متجولين للناس على ملء أوراق الاقتراع في الشوارع تحت تهديد السلاح.

وأظهرت لقطات تم تصويرها خلال التصويت مسؤولين روس ينتقلون بصناديق الاقتراع من منزل إلى آخر مع مسلحين.

وتقول روسيا إن التصويت كان طوعيا ومتماشيا مع القانون الدولي، وأن نسبة الإقبال كانت عالية.

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