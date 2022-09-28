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"البنتاغون" يؤكد استخدام الروس "مسيّرات" إيرانية بأوكرانيا

28
SEPTEMBER
2022
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن روسيا تستخدم حاليا الطائرات المسيرة المصنوعة إيرانيا، في عمليات الاستطلاع والهجمات التي تشنها على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، العميد باتريك وايدر: "نحن نقيم أن الروس الآن يستخدمون المسيّرات الإيرانية التي تحدثنا عنها سابقا، والتي تم تسليمها إلى روسيا، ونقيم أنهم يستخدمونها في أوكرانيا".

ولم يعلق رايدر فيما لو كانت الأسلحة الإيرانية المقدمة إلى روسيا فعالة، بل اكتفى بالقول إن الروس قاموا بتعبئتها بطريقة "توحي بأنهم يستخدمونها" وفقا لـ"ذا هيل".

كما نوه المتحدث الأمريكي إلى أن التقارير بشأن إسقاط القوات الأوكرانية لبعض المسيرات الروسية "موثوقة".

وكان مسؤولون أوكرانيون أكدوا، الأحد، أن مدينة أوديسا الساحلية (جنوب) تعرضت ليلا لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، بعد يومين من هجوم روسي بطائرة مسيرة مماثلة أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.

وقالت القيادة العملياتية للجيش الأوكراني في جنوب البلاد إن "أوديسا هوجمت مجددا بطائرات مسيّرة انتحارية".

وأضافت في منشور على فيسبوك أن "العدو استهدف المبنى الإداري في وسط المدينة ثلاث مرات"، وتابعت "أسقطت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة، ولم تسجل إصابات".

وأكدت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأوكرانية في الجنوب ناتاليا غومنيوك أن الهجوم جرى بواسطة "طائرات إيرانية مسيّرة".

وأتت الضربات بعد يومين من مقتل مدنيَين في أوديسا، الجمعة، في هجوم روسي بطائرة مسيّرة إيرانية الصنع. وأسقطت أربع طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في جنوب البلاد الجمعة، بحسب القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت كييف في وقت لاحق إنها قررت تقليص الحضور الدبلوماسي الإيراني في أوكرانيا بسبب إمدادها روسيا بطائرات مسيّرة.

وأوردت وزارة الخارجية الأوكرانية أنه "ردا على فعل عدائي الى هذا الحد، قرر الجانب الأوكراني أن يحرم سفير إيران في أوكرانيا أوراق اعتماده، ويقلص في شكل ملحوظ عدد أفراد الطاقم الدبلوماسي في سفارة إيران في كييف".

وقال سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن "استخدام القوات الروسية لأسلحة إيرانية.. خطوات اتخذتها إيران ضد سيادة دولتنا وسلامة أراضيها، وكذلك ضد حياة المواطنين الأوكرانيين وصحتهم".

وفي بداية أيلول/سبتمبر الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستفرض على الحرس الثوري الإيراني وعدد من الشركات الإيرانية سلسلة عقوبات لتورطهم في تزويد روسيا بمسيرات حربية لاستخدامها في غزوها أوكرانيا.
عربي21

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