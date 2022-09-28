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مندوب روسيا لدى الامم المتحدة: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان تهدد دول المنطقة وتنذر بتأجيج الوضع

28
SEPTEMBER
2022
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أعربت موسكو عن رفضها "للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان"، وأشارت إلى أنها "تهدد دول المنطقة وتنذر بتأجيج الوضع هناك".

وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي ، في اجتماع لمجلس الأمن: "إن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية تتجاوز الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة، لتؤثر على الدول العربية المجاورة باستفزاز حوادث عديدة تنتهك سيادتها"، مشيرا إلى أن "الحديث يدور حول الاعتداء على سوريا ولبنان ما ينذر بتأجيج الوضع"، بحسب وكالة "ايتار تاس " الروسية.

وأضاف: "نعارض مثل هذه الأساليب لحماية الأمن القومي، والتي تؤدي إلى خلق تهديدات لدول أخرى وتنذر بتأجيج الوضع في المنطقة ككل. ونعتقد أن على المجتمع الدولي أن يلعب دوره البناء في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وفي التخفيف من حدة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة في الأراضي المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة".

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