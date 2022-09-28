living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيلاري كلينتون: بقائي في زواجي كان أمرا "صعبا بشكل لا يصدق"

28
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في مقابلة مشتركة مع ابنتها تشيلسي حول قرارات شجاعة.

وعن علاقتها مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، الذي تزوجت منه منذ عام 1975، قالت كلينتون 74/ عاما/ في تصريحات لمجلة "بونته" الألمانية : "شخصيا علي أن أقول إن أشجع شيء [قمت به في هذه العلاقة] هو أنني أبقيت على زواجي... لقد كان ذلك تحديا حقيقيا وصعبا بشكل لا يصدق، لكنه كان القرار الصائب بالنسبة لي ولا أشعر بأي ندم".

وقالت كلينتون إن أكثر قراراتها المهنية جرأة كان ترشحها للرئاسة، وقالت: "كانت أيضا صعبة بشكل لا يصدق، لكن بالنظر إلى الوراء كانت تجربة رائعة. أنا ممتنة للغاية لأنه أتيحت لي الفرصة للقيام بذلك".

وقالت تشيلسي كلينتون 42/ عاما/ أن أكثر الأمور شجاعة قامت بها هي أن تعيش حياتها - "بغض النظر عن مقدار المعارضة التي تلقتها من الرأي العام".
تجدر الإشارة إلى أن تشيلسي هي الابنة الوحيدة لبيل وهيلاري كلينتون.
د ب أ

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout