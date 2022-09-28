الإعصار "إيان" يشتدّ غرب فلوريدا

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ضرب الإعصار إيان غرب فلوريدا صباح الأربعاء، مع اقتراب العاصفة من الشاطئ ووضعها في الفئة الخامسة، مما يجعلها واحدة من أقوى العواصف التي تهدد الولايات المتحدة منذ عقود.

وحذر خبراء الأرصاد من هطول أمطار ورياح "شديدة الخطورة" في الساعات القادمة حيث تهبط عين العاصفة على الساحل في مكان ما بين تامبا وفورت مايرز بولاية فلوريدا، مع الشعور بآثارها في معظم أنحاء الولاية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وحذر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، صباح الأربعاء، من أن الأوان قد فات للمغادرة في مقاطعات كولير ولي وساراسوتا وتشارلوت، حيث يمكن أن تصل العاصفة إلى اليابسة.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة "تتفاقم بسرعة".

سبوتنيك