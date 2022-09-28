living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في البحرين مطلع نوفمبر

28
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يزور كل من بابا الفاتيكان فرنسيس، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، البحرين من 3 إلى 6 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.

وقال مدير مكتب الاتصال التابع للفاتيكان ماتيو بروني، في بيان، إن زيارة البابا تلبية لدعوة من السلطات البحرينية، وفق الموقع الرسمي للفاتيكان.

وأوضح البيان أن البابا فرنسيس سيزور المنامة للمشاركة في منتدى البحرين للحوار الذي يحمل شعار "الشرق والغرب من أجل تعايش إنساني".

وفي سياق متصل، أفادت مشيخة الأزهر في بيان، بأن الطيب سيتوجه إلى البحرين في 3 نوفمبر المقبل، بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضح البيان، أن الزيارة تستمر عدة أيام، ويشارك الطيب خلالها في فعاليات ملتقى البحرين للحوار، برعاية وحضور العاهل البحريني، ومشاركة البابا فرنسيس وعدد من رموز وقادة الأديان.

وتعقد البحرين المنتدى بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر، بحضور أكثر من 200 شخصية دينية حول العالم يمثلون كافة الأديان والمذاهب، وفق بيان الأزهر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout