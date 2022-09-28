بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في البحرين مطلع نوفمبر

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يزور كل من بابا الفاتيكان فرنسيس، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، البحرين من 3 إلى 6 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.

وقال مدير مكتب الاتصال التابع للفاتيكان ماتيو بروني، في بيان، إن زيارة البابا تلبية لدعوة من السلطات البحرينية، وفق الموقع الرسمي للفاتيكان.

وأوضح البيان أن البابا فرنسيس سيزور المنامة للمشاركة في منتدى البحرين للحوار الذي يحمل شعار "الشرق والغرب من أجل تعايش إنساني".

وفي سياق متصل، أفادت مشيخة الأزهر في بيان، بأن الطيب سيتوجه إلى البحرين في 3 نوفمبر المقبل، بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضح البيان، أن الزيارة تستمر عدة أيام، ويشارك الطيب خلالها في فعاليات ملتقى البحرين للحوار، برعاية وحضور العاهل البحريني، ومشاركة البابا فرنسيس وعدد من رموز وقادة الأديان.

وتعقد البحرين المنتدى بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر، بحضور أكثر من 200 شخصية دينية حول العالم يمثلون كافة الأديان والمذاهب، وفق بيان الأزهر.