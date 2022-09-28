الكونغرس الأميركي يستعد للموافقة على 12 ملياراً لأوكرانيا

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أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات جديدة لأوكرانيا، مخصصة للجهود الأمنية المدنية، بقيمة 457.5 مليون دولار. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان الاثنين، إن بلاده خصصت هذا المبلغ «لتعزيز جهود وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية، بهدف تحسين قدراتها التشغيلية وإنقاذ الأرواح، بينما تواصل المساعدة في الدفاع عن الشعب الأوكراني وحريته وديمقراطيته من حرب الكرملين الوحشية العدوانية».

وأشار بيان بلينكن، إلى أن الولايات المتحدة، التزمت منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2021، بأكثر من 645 مليون دولار كمساعدات لوكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية، بما في ذلك الشرطة الوطنية الأوكرانية، وخدمة حرس الحدود الحكومية. وشملت هذه المساعدات معدات حماية شخصية وإمدادات طبية وعربات مدرعة، «مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد الضحايا المدنيين الأوكرانيين والمدافعين عنهم»، بحسب البيان. كما خصصت الولايات المتحدة جزءاً من هذه المساعدة الجديدة لدعم جهود الحكومة الأوكرانية، «لتوثيق الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية والتحقيق فيها، ومقاضاة مرتكبيها». وأضاف بلينكن في بيانه، أن الولايات المتحدة «تقف جنباً إلى جنب مع الشعب الأوكراني وتظل ملتزمة بدعم أوكرانيا الديمقراطية والمستقلة وذات السيادة». ويأتي الإعلان عن هذه المساعدة الأمنية المدنية الجديدة، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لفرض عقوبات على روسيا جراء ما تصفه الولايات المتحدة والقوى الغربية، بالانتهاكات الخطيرة في أوكرانيا، حيث تعمل كييف على توثيق الانتهاكات والمجازر، التي تدعي أن القوات الروسية ارتكبتها في المناطق التي تم تحريرها.

إلى ذلك نقلت وكالة «رويترز»، عن مصادر أميركية مطلعة، أن أعضاء الكونغرس، الذين يناقشون مشروع قانون للإنفاق المؤقت، بهدف منع إغلاق الحكومة، نهاية العام، اتفقوا على إدراج نحو 12 مليار دولار، كمساعدات عسكرية واقتصادية جديدة لأوكرانيا، وذلك استجابة لطلب من إدارة الرئيس جو بايدن، مما يعكس استمرار توافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي على دعم حكومة كييف. ويشمل التمويل الجديد، 4.5 مليار دولار، لتوفير قدرات دفاعية وعتاد لأوكرانيا، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار لمواصلة الدعم العسكري والاستخباراتي وغيره من أشكال الدعم الدفاعي.

كما سيشمل 4.5 مليار دولار لمواصلة تقديم دعم مباشر لميزانية الحكومة الأوكرانية من الآن وحتى نهاية العام الجاري. وقال مسؤول حكومي إن ذلك سيسمح لإدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدفع رواتب الموظفين الأساسيين ومساندة المواطنين الفارين من مناطق القتال، وتغطية النفقات المهمة الأخرى لمساعدة المدنيين. وكان بايدن طلب هذا الشهر من الكونغرس تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية طارئة جديدة لأوكرانيا بقيمة 11.7 مليار دولار ضمن مشروع قانون الإنفاق المؤقت.

وأمام الكونغرس مهلة حتى منتصف ليل الجمعة للموافقة على مشروع قانون الإنفاق الذي سيمول أيضاً بصفة مؤقتة مجموعة واسعة من برامج الحكومة الأميركية، بما فيها 2 مليار دولار لقطاع الطاقة الأميركي لمعالجة تأثير الحرب الروسية وخفض تكاليف الطاقة في المستقبل.