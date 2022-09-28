ألمانيّة في داعش تنتظر المحاكمة... شاركت زوجها باغتصاب أيزيدية واستعبادها

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وجهت لائحة اتهامات بحق ألمانية يُشتبه في انتسابها إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش، لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واضطهاد أيزيدية واستعبادها، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي.



وقال المكتب في بيان إن نادين ك، التي وُضعت رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لدى عودتها إلى ألمانيا في آذار 2022 وجهت لها في 16 أيلول تهمة التواطؤ في إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبالتالي ينبغي محاكمة المواطنة الألمانية أمام محكمة كوبلنس، غرب البلاد.



التحقت نادين ك. بزوجها في سوريا عام 2014 وانتسبت إلى صفوف تنظيم "داعش"، قبل أن تتوجه إلى الموصل في العراق في العام التالي. عاش الزوجان مع ابنتهما في منزل خزنوا فيه أسلحة ومتفجرات.

ومنذ ربيع 2016، اتخذت نادين ك. وزوجها امرأة أيزيدية عبدة.



وأكدت النيابة الفيدرالية أن الزوج كان يغتصب ويضرب المرأة باستمرار، وكانت نادين ك. تعرف بذلك. وأضافت أن نادين كانت تراقب الأسيرة لكي لا تتمكن من الهرب.



وتابعت النيابة: "أجبر الزوجان الأسيرة على القيام بالأعمال المنزلية والاعتناء بالأطفال دون تعويض".



وأشارت النيابة إلى أن المرأة أجبرت على الصلاة يومياً حسب الشعائر الإسلامية والصوم في رمضان، مؤكدة أن كل ذلك يخدم الهدف المعلن لداعش وهو تدمير العقيدة الأيزيدية.



ثم انتقل الزوجان والأسيرة إلى سوريا في نهاية 2016 ومكثوا هناك حتى مطلع آذار 2019، حين تمكنت الأيزيدية من استعادة حريتها.



وسُجنت نادين ك. في معسكر للقوات الكردية، قبل نقلها إلى ألمانيا في آذار 2022.