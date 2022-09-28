رئيس وزراء سلوفاكيا: ارتفاع أسعار الكهرباء قد "يقتل الاقتصاد"

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أعرب رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغير، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بأن الارتفاع الهائل في أسعار الكهرباء يمكن أن يؤدي باقتصاد البلاد إلى خطر الانهيار.

وأشار رئيس الوزراء في حديث لصحيفة Financial Times، إلى أنه يجب على بروكسل أن تمنح سلوفاكيا 5 مليارات يورو كمساعدات من الأموال الإقليمية غير المستخدمة لخفض فواتير الطاقة للشركات، "وإلا فإن [الشركات السلوفاكية] ستغلق ويمكن أن تدمر الاقتصاد بأكمله".

في يونيو ، قال هيغر إن السلطات السلوفاكية تسعى للتفاوض مع شركات الكهرباء، بشأن تحديد الأسعار لعامي 2023 و 2024، من أجل وضع تعريفات مضمونة للسكان لهذه الفترة.

وأعرب رئيس الوزراء السلوفاكي كذلك عن قلقه، من تنامي التضخم في البلاد والذي يحدث على خلفية ارتفاع تكلفة خامات الطاقة في الأسواق العالمية.