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أميركا تجهز حزمة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لأوكرانيا

28
SEPTEMBER
2022
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أكد مسؤولون أميركيون، اليوم، أن الولايات المتحدة تجهز حزمة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لأوكرانيا، وسيُعلن عنها قريبا.

وستكون هذه الحزمة أحدث دفعة أسلحة تقدمها واشنطن لكييف بينما تقاتل القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر هوياتهم إنه سيتم الإعلان عن الحزمة في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تستخدم الحزمة أموالاً من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي خصصها الكونغرس للسماح لإدارة الرئيس جو بايدن، بالحصول على الأسلحة من الصناعة بدلا من مخزونات السلاح الأميركية.

وقال مصدر مطلع على الخطة، إن الحزمة ستشمل أنظمة «هيمارس» الصاروخية وذخائرها وأنواعاً مختلفة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة وأنظمة الرادار، إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفني.

وتجهز واشنطن جولة جديدة من العقوبات على روسيا في حال ضمها المناطق المحتلة في أوكرانيا بعد استفتاءات أجرتها هناك.

وأدان بايدن الاستفتاءات وتعهد بألا تعترف الولايات المتحدة بالنتائج أبداً.

وقدمت واشنطن أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال صراعها مع روسيا.

الشرق الأوسط
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