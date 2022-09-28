بالتفصيل.. ماذا بعد استفتاءات ضم المناطق الأربع إلى روسيا؟

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بعد انتهاء الاستفتاءات على الانضمام إلى روسيا، تظهر النتائج موافقة كبيرة لسكان 4 مناطق أوكرانية، هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا، على هذه الخطوة وفقا لوسائل إعلام روسية.

ويرى مراقبون أن النتيجة كانت متوقعة تماما، حيث ستشكل بداية مرحلة جديدة في الحرب المندلعة منذ 24 فبراير الماضي، وسط تقديرات متباينة بشأن تداعياتها بين تهدئة المعارك أو زيادة حدتها.

وعلق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف عبر "تلغرام" على النتائج بالقول: "الاستفتاءات قد انتهت. النتائج واضحة. مرحبا بكم في منزلكم روسيا".

لكن ماذا بعد إعلان النتائج؟

• يجيب الباحث والخبير في الشؤون الروسية حسين مشيك لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا إن "مجلس الدوما الروسي (البرلمان) سيجتمع كما هو مفترض خلال أيام لمناقشة نتائج الاستفتاءات وقبول انضمام المناطق المشاركة فيها لروسيا".

• من شبه المؤكد أن يوافق المجلس بأغلبية كبيرة على ضم مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا للسيادة الروسية، وبعد ذلك سيتحدث الرئيس فلاديمير بوتين أمام البرلمان، حيث سيعلن ضم المناطق الأربع رسميا للاتحاد الروسي.

• سيصبح الجيش الروسي مسؤولا بشكل مباشر عن حماية هذه المناطق والدفاع عنها ضد أي اعتداء، وفق الدستور و"العقيدة النووية للجيش الروسي"، كما يوضح مشيك.

2014 تعيد نفسها

وتقول روسيا إنها ستحترم رغبة سكان هذه المناطق في الانضمام إليها، وتشدد على أن سكانها كانوا عانوا الاضطهاد من طرف السلطات الأوكرانية على مدار السنوات الماضية، على خلفية أصولهم الروسية.

وفي المقابل، تعتبر كييف ومن خلفها دول الغرب أن هذه الاستفتاءات "صورية" ومجرد غطاء لضم هذه المناطق التي تشكل نحو خُمس مساحة أوكرانيا.

ونقلت صحف روسية عن أعضاء في البرلمان تأكيدهم أن بوتين سيلقي كلمة أمام البرلمان عقب ظهور نتائج الاستفتاءات، ستكون شبيهة بكلمة ألقاها عام 2014 عقب استفتاء مماثل أجري في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام ذاته.

معلومات عن مناطق الاستفتاءات

تبلغ مساحة الأراضي الأوكرانية المشمولة في الاستفتاءات أكثر من 100 ألف كلم مربع، أي ما يشكل نحو 20 بالمئة من إجمالي مساحة أوكرانيا، ويتراوح عدد سكان تلك المناطق ما بين 5 إلى 7 مليون نسمة، أي ما يقارب 15 بالمئة من مجموع سكان البلاد.

• لوغانسك: تبلغ مساحتها أكثر من 26.7 كم مربع، وعدد سكانها يقترب من مليوني نسمة.

• دونيتسك: تبلغ مساحتها نحو 26.5 كم مربع، وعدد سكانها يتجاوز 4 ملايين نسمة.

• خيرسون: مساحتها تصل إلى 28 ألف كم مربع، بينما يبلغ عدد سكانها زهاء مليون نسمة.

• زابوروجيا: مساحتها 27 ألف كم مربع، وعدد سكانها يفوق المليون ونصف المليون نسمة