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ردود فعل صاخبة في بريطانيا بسبب سياسة تراس وتراجع الإسترليني

28
SEPTEMBER
2022
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أبدى قراء صحيفة The Times البريطانية، ردود فعل صاخبة على تراجع الجنيه الإسترليني على خلفية الإعلان عن خطة لخفض الضرائب في المملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء في "لندن سيتي" (المركز المالي للبلاد) حذروا من احتمال قدوم أوقات قاتمة وانغماس الاقتصاد البريطاني في أزمة عملة. وأثار الخبر، الامتعاض والاستياء بين القراء.

وقال المستخدم Budget Dave: "هذه كارثة – خصوصا بالنسبة لأولادي. عليهم أن يتحملوا التضخم الهائل وخطر حدوث زيادة حادة في تكلفة الرهون العقارية".

وأضاف Mr Om Gupta: "ليستعد حزب المحافظين لانتخابات زعيم جديد له. يجب القيام بذلك فورا. أيام ليز تراس معدودة".

وتابع القارئ Opalescence: "لا تملك الحكومة الحالية أي تفويض في تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني عمدا؟".

وقال Stuart Hurst: "كل هذا جزء من خطة كبرى لجعل المملكة المتحدة أضحوكة للعالم كله ".

ولاحظ المستخدم WG، أن تراس تشغل منصب رئيسة الحكومة منذ أسابيع قليلة فقط لكنها تمكنت من رمي البلاد في فوضى بسياستها الاقتصادية غير المدروسة والمتغطرسة .

وقال ColinMc: "ما الذي فعلوه مع الجنيه خلال هذه الفترة القصيرة جدا. أسعار الموار المستوردة سترتفع بشكل حاد. يعتقدون أنهم يحفزون الاقتصاد. هذه لعبة خطيرة جدا".

RIA Novosti
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