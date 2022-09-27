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لاتفيا تفرض حالة الطوارىء في المنطقة الحدودية مع روسيا

27
SEPTEMBER
2022
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فرضت لاتفيا حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية مع روسيا ردا على إعلان موسكو التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط للقتال في أوكرانيا، على ما أوردت "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ).

ويسمح هذا القانون بالوصول إلى موارد إضافية لحماية الحدود حال محاولة المزيد من الأشخاص من الجانب الروسي الدخول إلى لاتفيا التي تقع على بحر البلطيق.

ويستمر تطبيق هذا النظام الخاص لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 28 سبتمبر في العديد من المناطق في شرق لاتفيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بما في ذلك إقامة نقاط التفتيش الحدودية مثل المطارات ومحطات القطار.

كما وقررت الحكومة في ريجا اليوم الثلاثاء إغلاق معبر "بيدييز" الحدودي لتقليص تدفق المواطنين الروس. كما تم إصدار تعليمات لحرس الحدود بزيادة مراقبة المنطقة، وفقا لمستشارية الدولة.

وقالت وزارة الداخلية إن الوضع على الحدود اللاتفية الروسية هادئ وتحت السيطرة، مشيرة إلى أنه بعد إعلان روسيا التعبئة، ارتفع عدد المواطنين الروس الراغبين في مغادرة بلادهم بشكل كبير. وأوضحت أنه لهذا السبب فإن ثمة خطرا من تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين بشكل سريع أيضا.

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