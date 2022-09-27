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وكالة الاعلام الروسية الرسمية: النتائج الأولية للاستفتاءات تظهر دعما كبيرا للانضمام إلى روسيا

27
SEPTEMBER
2022
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نقلت وكالة "رويترز" عن "وكالة الإعلام الروسية الرسمية" اليوم، الى ان "النتائج الأولية للتصويت داخل روسيا بشأن ما إذا كان يجب ضم أربع مناطق تحتلها روسيا في أوكرانيا، أظهرت تأييد أغلبية ساحقة للانضمام إلى روسيا"، وذلك بعدما شهدت المناطق استفتاءات وصفتها كييف والغرب بأنها صورية.

واستمرت عمليات التصويت التي تم ترتيبها على عجل لخمسة أيام في أربع مناطق وهي دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون والتي تشكل نحو 15 بالمئة من الأراضي الأوكرانية.

وقام المسؤولون المعينون من جانب روسيا بنقل صناديق الاقتراع من بيت لبيت، فيما وصفته أوكرانيا والغرب بأنه إجراء غير قانوني وقسري لخلق ذريعة قانونية لضم المناطق الأربعة لروسيا.

وقالت الوكالة الروسية إن "النتائج الأولية أظهرت دعم أغلبية تتراوح بين 96.97 بالمئة في منطقة خيرسون، بناء على فرز 14 في المئة من الأصوات، إلى 98.19 بالمئة في زابوريجيا، بناء على فرز 18 في المئة من الأصوات.

أما الدعم في ما يسمى جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين فجاء دون 98 بالمئة، بعد فرز 14 بالمئة و 13 بالمئة على التوالي من الأصوات".

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان) فالنتينا ماتفيينكو : "إذا جاءت النتائج مؤاتية، فيمكن للبرلمان النظر في ضم المناطق الأربع في الرابع من تشرين الأول المقبل".

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