living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جريمة بشعة تهزّ دولة عربيّة... ذبحه وأحرق جثته ثم دفنه!

27
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هزت جريمة بشعة الشارع الجزائري، بعد قيام مواطن بذبح وإحراق جثة شاب كان على خلاف معه، وذلك بعد مصالحة في أحد أقسام الشرطة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، تم العثور على جثة الرجل مذبوحا ومقتولا حرقا في ضواحي مدينة مغنية بولاية تلمسان.

وقالت الصحيفة إن الرجل المقتول ينحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري، وقد انتقل مؤخرا إلى الحدود الغربية بحثا عن فرصة عمل، وبعد حصوله على فرصة عمل كان متواجدا في محطة نقل مسافرين، وهناك صادف أحد أصحاب السوابق الذي سلب من الضحية هاتفه ورخصة خاصة بالقيادة.

وقام الضحية بعد تعرضه للسرقة بتقديم شكوى للشرطة وأفضت التحقيقات فيها إلى توقيف المشتبه فيه، وبعد إرجاع الهاتف المسروق بطريقة ودية، ادعى الجاني أن رخصة القيادة موجودة في مكان يستعمله للمبيت، حيث دعا الضحية إلى مرافقته لتمكينه من الحصول على الرخصة المفقودة، وهناك تخلص منه بطريقة متوحشة، وأقدم على قتله ذبحا، ثم أحرق جثته وقام بدفنها في مكان مهجور.

وبحسب الصحيفة، وعند فرار الجاني إلى إحدى ولايات الغرب الجزائري بحثا عن ملاذ للاختباء لدى أحد معارفه، ذاعت أنباء كثيرة عن اختفاء الشاب الذي قدم من ولاية شرقية للعمل في ظروف غامضة.

وقد باشرت الشرطة تحقيقاتها في القضية، حيث استطاعت فك لغز الاختفاء بالعثور على المفقود مقتولا ذبحا، ومن ثم حرقا. وقد تم توقيف اثنين من المشتبه فيهم، فيما لا يزال رفقاؤهما في حالة فرار.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout