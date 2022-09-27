أردوغان: لن ننسى مجازر اليونان الجماعية وأثينا ستدفع ثمن استفزازاتها عاجلا أم آجلا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "لا يمكن نسيان مجازر اليونان الجماعية"، وأن أثينا "ستدفع ثمن استفزازاتها عاجلا أم آجلا".

وفي كلمته عقب اجتماع حكومي، أضاف: "نسعى لإحلال السلام في جميع أنحاء العالم في حين تمارس أثينا استفزازات غير قانونية".

وقال: "يجب على الشعب اليوناني أن يعرف ما تمارسه حكومته من استفزازات. اليونان لا يمكن أن تضاهي قوة تركيا سياسيا واقتصاديا".

وتابع: "لا الحشد العسكري ولا الدعم السياسي والاقتصادي يكفي لرفع اليونان إلى مستوانا لكنه يكفي لجرها إلى المستنقع، ولن نتوانى إذا لزم الأمر في الدفاع عن حقوق ومصالح بلادنا ضد اليونان بكافة الوسائل المتاحة".

وأضاف: "استفزازات اليونان لعبة خطرة عليها، سياسة ودولة وشعبا، وعلى من يستخدمهم مطية. الحشود العسكرية الأجنبية ذات المظهر الاحتلالي المنتشرة في كافة أنحاء اليونان يجب أن تزعج الشعب اليوناني قبل تركيا".