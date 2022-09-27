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تعرّض خط “السيل الشمالي 2” لحالة طارئة في مياه الدنمارك

27
SEPTEMBER
2022
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أعلنت شركة “نورد ستريم إيه جي” تعرّض خط “السيل الشمالي 2” لحالة طارئة بمقطعه في المياه الدنماركية قرب جزيرة بورنهولم، وأنه تم فرض منطقة عازلة بطول 5 أميال بحرية بمحاذاته.

ووفقا لتقرير الشركة: “بالتعاون مع الخدمات الساحلية، ثبت أن الحادث وقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة الدنماركية جنوب شرق بورنهولم.. وفرضت الخدمات الساحلية منطقة طولها خمسة أميال بحرية بمحاذاة الخط”.

في وقت سابق يوم الاثنين، ذكرت الشركة المشغلة أن ضغط الخط “أ” من “السيل الشمالي 2” المعبأ بالغاز التقني قد انخفض بشكل حاد.

وأضافت أنه تم إخطار السلطات الساحلية في ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا وروسيا على الفور، ويجري التحقيق في أسباب الحادث.

وأصدرت السلطة البحرية الدنماركية يوم الاثنين، تقريرا حول تسرب للغاز بالقرب من جزيرة بورنهولم، وهو ما “قد يشكل خطورة على حركة الملاحة”.

ووفقا لممثل شركة “نورد ستريم إيه جي” أولريش ليسيك، “ربما ظهر ثقب في مكان ما” على طول خط الأنابيب، مضيفا أنه من الممكن أن يحدث التسرب “في الجزء الأرضي” من خط الأنابيب.

وأشار الى أنه في ظل الظروف العادية، يبلغ الضغط في أنابيب الغاز “105 بار”، أما الآن فهو “7 بار فقط” على الجزء الألماني، وأوضح أن تحديد أسباب انخفاض الضغط “أمر معقد بسبب نظام العقوبات ونقص الأفراد على الأرض”.

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