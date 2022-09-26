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شولتس يفقد أعصابه بعد تصريح وزير الخارجية الأوكراني!

26
SEPTEMBER
2022
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انفعل المستشار الألماني، أولاف شولتس، وعلق بغضب على تصريح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بشأن عدم رغبة برلين في إمداد كييف بالدبابات
جاء ذلك وفقا لما كتبته صحيفة "نيويورك تايمز"، حيث أجاب المستشار: "القيادة لا تعني أن تفعل ما يطلب منك، وإنما تتعلق باتخاذ القرارات الصحيحة، وأن تكون قويا للغاية. وهذا ما أفعله". إضافة إلى ذلك انفعل شولتس على سؤال آخر بشأن عدم إنفاق ألمانيا 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري في السنوات القليلة المقبلة.

أجاب شولتس: "بصراحة، إن طرح هذا السؤال في حد ذاته ليس جديا".

وكان وزير الخارجية الأوكراني قد كتب في تغريدة له على "تويتر" عن تلقيه إشارات مخيبة للآمال من ألمانيا فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" ومركبات مشاة قتالية من طراز "ماردير"، مشيرا إلى أنه "لا توجد حجة عقلانية واحدة" لعدم توفير تلك الأسلحة، ومتسائلا عما تخشاه برلين.

وكان النظام في كييف ينتظر استلام دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، لكن برلين ليست في عجلة من أمرها لمشاركتها، في الوقت الذي قال فيه شولتس إن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا، لكنها لن تتخذ أي خطوات دون موافقة حلفاء "الناتو". كما كتبت "بلومبرغ" أن الدول الغربية توصلت إلى اتفاق غير معلن بعدم إمداد سلطات كييف بالدبابات، لهذا لا تريد ألمانيا أن تبدأ بذلك، فتثير سببا لاتهامها بالتصعيد.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار في وقت سابق إلى أن أي شحنات أسلحة غربية إلى كييف ستصبح هدفا مشروعا للقوات الجوية الفضائية الروسية.

روسيا اليوم
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