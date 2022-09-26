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بلينكن: نحن على اتصال مع روسيا ولدينا خطة إذا ما استخدمت السلاح النووي

26
SEPTEMBER
2022
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إنه توجد لدى بلاده خطة عمل، في حالة استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة، على اتصال مباشر مع روسيا بشأن "التهديدات" باستخدام الأسلحة النووية من جانبها.

وأضاف بلينكن: "نعم، من المهم جدا أن تسمع موسكو منا مباشرة، وأن تعلم من جانبنا كذلك أن العواقب ستكون رهيبة".

وفي وقت سابق، تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن مثل هذه الاتصالات مع روسيا.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن وضعت خطة عمل، لتتصرف وفقا لها، في حال استخدمت روسيا الأسلحة النووية في أوكرانيا.

ويهدد الأمريكيون روسيا علنا بعواقب "كارثية" بالنسبة لها ويعدون برد فعل صارم جدا، لكنهم يرفضون الخوض في تفاصيل خطتهم هذه.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب موجه إلى المواطنين، إن الغرب تجاوز كل الحدود المسموحة في سياسته المعادية لروسيا وفي تهديداته المستمرة ضدها. ونوه بوتين بأن الغرب أخذ يستخدم الآن، الابتزاز النووي.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تتفوق على الآخرين في بعض أنواع الأسلحة، وحذر الذين يحاولون التهديد بالسلاح النووي من أن "الرياح قد تنقلب في اتجاههم".

RIA Novosti
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