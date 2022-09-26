زيلينسكي: واشنطن تدعم ميزانيتنا بـ1.5 مليار دولار شهريا

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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن المخصصات الأمريكية الشهرية لدعم الميزانية الأوكرانية تبلغ 1.5 مليار دولار.

وقال في حديث لقناة CBS: “تمنحنا الولايات المتحدة حتى الآن 1.5 مليار دولار شهريا لدعم ميزانيتنا”.

وأضاف: “لا تزال المساعدة العسكرية غير كافية، تلقينا أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، لكن صدقوني، هذا ليس كافيا”.

وتعليقا على موقف كييف من الاستفتاءات شرق وجنوب أوكرانيا، قال زيلينسكي: “المفاوضات مع موسكو ستصبح مستحيلة بعد إجرائها”.

وأضاف: “يمكن للحكومة الروسية أن تعلن رسميا نجاح الاستفتاءات وإعلان نتائجها، وهذا سيجعل من المستحيل مواصلة أي مفاوضات مع الرئيس الروسي”.