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ما حقيقة اللّقاء التركي-الأرمني المحتمل في براغ؟

25
SEPTEMBER
2022
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه قد يجتمع مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في براغ عاصمة التشيك.

وقال أردوغان للصحفيين في البيت التركي في نيويورك: “هناك احتمال لحضور رئيس الوزراء الأرميني قمة الاتحاد الأوروبي في براغ، ويقال إنه فكر في لقائنا هناك، وقد نجتمع معه”. وتابع: “ربما نلتقي به (باشينيان) ولكن سيكون لدينا بعض التحركات فيما يتعلق بقضايا منطقة القوقاز”، مضيفاً: “في الوقت الحالي نحن فقط في مرحلة تخطيط، لكن سنتحدث مع شقيقنا إلهام علييف (الرئيس الأذربيجاني) ونتخذ خطواتنا بناء على ذلك”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأرمنية فاهان هونانيان إن الاجتماع في براغ بين باشينيان وأردوغان ليس مستبعدا، مشيراً إلى أن مثل هذا الاجتماع “لم يتم تأكيده في الوقت الحالي”، وأضاف: “إذا تم تأكيد هذا الاجتماع، فسنبلغ الجمهور في الوقت المناسب”.

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