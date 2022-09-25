كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان ردّاً على وصول حاملة طائرات أميركية!

A + A -

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، بأنّ "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً مجهول الهوية على البحر الشرقي"، في إشارة إلى بحر اليابان.

ونقلت الوكالة عن لجنة الأركان المشتركة الجنوبية، إشارتها إلى "عدم تحديد نوع الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية".

وجاء إطلاق الصاروخ من كوريا الشمالية بعد وصول حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية، للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، قبيل مناورات عسكرية مشتركة.

وذكرت وكالة "يونهاب"، في وقتٍ سابق من السبت، أنّ "الجيش الكوري الجنوبي رصد مؤشرات على أنّ كوريا الشمالية، ربما تستعد لاختبار صاروخ باليستي تطلقه غواصة.

وحذّر مسؤول أميركي، قبل أيام، من أنّ كوريا الشمالية "قد تُجري تجربة نووية"، خلال زيارة نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، اليابان وكوريا الجنوبية.

يُشار إلى أن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية، كيم سونج هان، قال، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، إنّ بلاده والولايات المتحدة واليابان اتفقوا على أنّ "الرد لن يكون سهلاً إذا أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية".

هذا وأعلنت كوريا الشمالية نفسها، دولةً نوويةً، وأعطت الرئيس الكوري الشمالي، كيم جون أونغ، "الحق في التصرف بالسلاح النووي".

يذكر أن بيونغ يانغ أجرت سلسلة اختباراتٍ هذا العام بالرغم من العقوبات، بما في ذلك اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات للمرة الأولى منذ العام 2017.