رقم كبير.. بريطانيا ستزيد ميزانية الدفاع العسكري بهذه القيمة!

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اشار وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إلى ان حكومة بلاده تعتزم زيادة ميزانية الدفاع إلى 100 مليار جنيه إسترليني (108 مليار دولار) مع حلول نهاية عام 2030.

وأضاف والاس، في حديث لصحيفة “Telegraph”: “دون تغيير، لقد اقتربنا من مستوى أقل من 2٪ (الإنفاق على الدفاع من الناتج المحلي الإجمالي). ولكن وفقا للتوقعات الحالية، يجري الحديث عن ميزانية دفاعية تبلغ 100 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2029-2030″، مشيراً إلى أن الإنفاق على الدفاع في بلاده، يبلغ في الوقت الحالي 48 مليار جنيه إسترليني. وقال: “هذا مبلغ ضخم خلال ثماني سنوات”.

وذكر أن وزارته تخطط لتخصيص أموال إضافية للاستخبارات والاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات، لافتاً إلى أن ليز تراس تعتزم الوفاء بوعدها في حملتها الانتخابية بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال: “من اليوم الأول قالت: لا تضمروا أي أوهام، أنا جادة”.