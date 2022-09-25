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بالصورة- في قلب الأمم المتحدة.. صورة تورّط دبلوماسياً عراقياً وتشعل غضب العراقييّن

25
SEPTEMBER
2022
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صورة يتيمة تسربت من قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت كفيلة لإشعال غضب العديد من العراقيين.
فقد تداول ناشطون عراقيون خلال الساعات الماضية صورة تظهر أحد الدبلوماسيين العراقيين "منكباً" على مشاهدة إحدى مباريات كرة القدم، فيما كانت اجتماعات الجمعية العامة للأُمم المتحدة بدورتها الحالية، تتواصل على قدم وساق.
وأظهرت اللقطة شاشة "لابتوب" أمام الدبلوماسي الذي لم تعرف هويته، وقد بدا واضحاً أنه يشاهد مباراة لكرة القدم، بدل "متابعة واجباته"!

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل مساء أمس السبت أنها "تتابع موضوع الصورة التي تمَّ تداولها للموظف الدبلوماسيّ، الذي انشغل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامّة".
كما أكدت أنها سنتخذ الإجراءات المناسبة بحقه، وبما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيّةِ حضورها.

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