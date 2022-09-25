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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا السبت إنّ الفحوص أثبتت إصابته بـ كوفيد-19، مضيفاً في بيان: "أشعر أنّني بحالة جيدة ولا أعاني أيّ أعراض".

كان بورلا (60 عاماً) قد أصيب بكوفيد-19 في آب وبدأ العلاج بعقار "باكسلوفيد" الذي تنتجه شركته. وتلقّى أربع جرعات من اللقاح المضادّ لفيروس كورونا الذي طورته شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك".

وقال الرئيس التنفيذي إنّه لم يأخذ بعد الجرعة التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ الجديد الذي طورته شركة "موديرنا" وفريق "فايزر/بيونتيك"، والذي يهدف إلى مواجهة المتحورات الفرعية من أوميكرون، وهي "بي إيه 4" و"بي إيه 5".

وقال بورلا إنّه لم يحصل بعد على تلك الجرعة "لأنّني كنت أتبع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالانتظار ثلاثة أشهر منذ الإصابة السابقة بكوفيد-19 التي كانت في منتصف آب".