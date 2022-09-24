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تغيير في القيادة العسكرية للجيش الروسي

24
SEPTEMBER
2022
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أعلنت روسيا، السبت، إستبدال الجنرال المسؤول عن اللوجستيات.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان: “أُعفي جنرال الجيش دميتري بولغاكوف من مهامه كنائب لوزير الدفاع بسبب نقله إلى منصب آخر”.
وحل محله الجنرال ميخايل ميزينتسيف (60 عامًا)، الذي كان حتى ذلك الحين يترأس مركز مراقبة الدفاع الوطني، وسيصبح الآن نائب وزير الدفاع “المسؤول عن الإمدادات المادية والتقنية للقوات المسلحة”، بحسب المصدر نفسه.
وشغل ميزينتسيف مناصب عدة ضمن هيئة الأركان خلال مسيرته العسكرية الطويلة.
وفُرضت عليه عقوبات غربية لدوره في حصار مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.
يأتي هذا التغيير في هيئة الأركان العامة في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس فلاديمير بوتن هذا الأسبوع تعبئة مئات الآلاف من الروس لدعم الحرب في أوكرانيا.

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