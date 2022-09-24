بوتين يوقع قانوناً بتشديد عقوبة النهب إلى السجن 15 عاماً في ظل الأحكام العرفية

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا بشأن تعديلات على القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، ينص على معاقبة النهب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، إذا ارتكبت خلال فترة الأحكام العرفية، أو في زمن الحرب أو في ظروف نزاع مسلح أو أعمال عدائية.
وذكر الكرملين في بيان، اليوم السبت، أنه “تم إدخال مادة جديدة (النهب) في القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، نحن نتحدث عن جريمة ارتكبت خلال فترة الأحكام العرفية، أو في زمن الحرب أو في ظروف نزاع مسلح أو أعمال عدائية”.
وأضاف البيان “هذه الجريمة، يُقترح أن يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.. ويُعاقب على النهب المرتكب باستخدام العنف بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وإذا كانت جماعة منظمة مذنبة بارتكاب نهب، فإن هذه الجريمة سوف يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما”.