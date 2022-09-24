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إيران تصدّر الكهرباء قريبًا إلى تركيا

24
SEPTEMBER
2022
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يعاني قطاع الكهرباء في تركيا من عجز في إمدادات الغاز الطبيعي، ما تسبّب في انقطاعات كثيرة للتيار. ولم يكن لأنقرة من مغيث سوى جارتها طهران.

وفي التفاصيل، أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان عن قرب تصدير الطاقة الكهربائية الى تركيا.

جاء ذلك في تصريح لمحرابيان عقب زيارة قام بها الى تركيا، والتقى خلالها كل من وزيري الطاقة التركي فاتح دونمز والزراعة واحد كريشجي.

وأوضح الوزير الإيراني أنه بعد الاجتماع بالوزيرين التركيين تمّ التوصل الى توافقات بخصوص انتقال الكهرباء من طهران الى أنقرة، حيث إن مستثمرًا تركيًا قام مؤخرًا بتجهيز مدينة “فان” (شرق تركيا) الحدودية مع ايران، بالمنشآت اللازمة لتبادل الكهرباء بين البلدين.

وأشار إلى أنه بحسب الاتفاق المتوصل اليه مع وزارة الطاقة التركية، ومع تركيب واختبار هذه المنشآت، سيتمّ البدء ببيع الكهرباء الإيرانية للبلد الجار للافادة من هذه السوق التصديرية قريبًا.

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