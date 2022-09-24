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كوريا الشمالية تستبق زيارة كاملا هاريس.. بـ"اختبار الرعب"

24
SEPTEMBER
2022
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ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، السبت، أن الجيش الكوري الجنوبي رصد مؤشرات على أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخ باليستي تطلقه غواصة، وذلك قبل أيام من زيارة كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.

وأفادت وكالة يونهاب، نقلا عن مصدر عسكري كوري جنوبي لم تذكر اسمه، أن الجيش رصد استعدادات الأسبوع الماضي في شينبو جنوب مقاطعة هامجيونغ بكوريا الشمالية.

ويتوافق هذا مع تقرير لمركز أبحاث مقره الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، والذي استشهد بصور الأقمار الاصطناعية التجارية.
وذكر المكتب الرئاسي في بيان، السبت، أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول على علم بالمؤشرات والتحركات التي تشير إلى استفزازات كوريا الشمالية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.

ومن المقرر أن تزور هاريس نائبة الرئيس الأميركي المنطقة هذا الأسبوع وتلتقي بزعماء اليابان وكوريا الجنوبية.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية في إفادة صحفية، الجمعة، إن إجراء تجربة نووية أو أي استفزاز آخر محتمل خلال زيارة هاريس إلى المنطقة، لكن ليس لديهم توقعات أو بيانات.

ووصلت حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية، الجمعة، للمرة الأولى منذ نحو 4 سنوات، لتنضم إلى سفن عسكرية أخرى للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات الكورية الجنوبية.

ونددت كوريا الشمالية بالانتشار العسكري الأميركي والتدريبات المشتركة السابقة ووصفتها بأنها تدريبات على الحرب ودليل على السياسات العدائية لواشنطن وسول.

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