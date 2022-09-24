روسيا والإمارات تعتزمان تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات

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أكد وزيرا خارجية روسيا والإمارات سيرغي لافروف، وعبد الله بن زايد آل نهيان عزم بلديهما على تطوير العلاقات الثنائية، وخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمارات والطاقة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، أنه جرت خلال اللقاء الذي عقده الوزيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة القضايا الملحة المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الروسي الإماراتي متعدد الأوجه.

وتابع البيان: "وجرى تأكيد عزم موسكو وأبو ظبي المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، بما فيها التعاون متبادل المنفعة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمارات والطاقة".

وبحث الجانبان كذلك النقاط الرئيسية على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.