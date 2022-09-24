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رئيس وزراء اليونان يحذر تركيا من المساس بسيادة بلاده

24
SEPTEMBER
2022
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حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا من أنه من غير الجائز لها أن تشكك في السيادة اليونانية على جزر بحر إيجه.

وقال ميتسوتاكيس في كلمته أثناء الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن "تركيا لديها وسواس غريب تجاه بلادي، على ما يبدو. واللغة التي تتحدث بها تميل أكثر فأكثر إلى الحرب".

وتابع: "وهم يهددون بأن تركيا ستأتي بالليل إلى بلادي في حال قررت ذلك. هذه هي لغة المعتدي وليس صانع السلام. وللأسف هذا ليس شيئا جديدا، وتركيا تهدد سيادة اليونان في بحر إيجه... وهي تهدد اليونان دائما في حال قررنا الاستفادة من حقنا السيادي في مياهنا الإقليمية".

وأعرب ميتسوتاكيس عن قلقه إزاء تشكيك تركيا في السيادة اليونانية على جزيرتي خيوس ورودوس، مشيرا إلى أن ذلك "يرافقه الخطاب العدائي وحملة واسعة لنشر معلومات كاذبة، وانتهاك حقوق اليونان السيادية في البحر والجو، وتدفق كبير للمهاجرين ورفض أنقرة المشاركة في اجتماعات على المستوى العالي".
وتساءل: "هل يعتبر هذا التصرف شرعيا ومقبولا بالنسبة لدولة عضو في الناتو، ينبغي عليها أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة؟ لا مثل هذه الأعمال تقوض الاستقرار في شرق البحر المتوسط".

وأضاف أن مطالب تركيا الخاصة بالسيادة على جزر يونانية "لا أساس لها"، وأن هذا الأمر يعتبر "خطا أحمر" بالنسبة لليونان.

وأكد: "بصفتي رئيسا للحكومة اليونانية لن أقدم أبدا على صفقة في ما يخص السيادة الوطنية والاستقرار".

وأشار مع ذلك إلى أن هناك "طريقا آخر" للتعايش بين اليونان وتركيا، مؤكدا أن أثينا ليست "عدوا" لأنقرة، وأن "اليونان لا تشكل تهديدا" على تركيا، ودعا للتعاون بروح من الاحترام المتبادل وبالتوافق مع القانون الدولي.

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