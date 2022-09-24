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بايدن يتعهّد برد "سريع وحازم" إذا ضمّت روسيا أراض أوكرانية

24
SEPTEMBER
2022
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تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، برد "سريع وحازم"، إذا مضت روسيا في ضم أراض أوكرانية لها، بعد الاستفتاءات التي بدأت بالفعل في دونباس ومناطق بشرق أوكرانيا.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بالأراضي الأوكرانية على أنها أي شيء آخر غير جزء من أوكرانيا.

وأضاف أن استفتاءات روسيا الصورية ذريعة كاذبة لمحاولة ضم أجزاء من أوكرانيا بالقوة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

كما قال الرئيس الأميركي إن بلاده ستعمل مع حلفائها وشركائها لفرض تكاليف اقتصادية إضافية سريعة وشديدة على روسيا، وستستمر في دعم الشعب الأوكراني وتزويده بالمساعدة الأمنية لمساعدته على الدفاع عن نفسه ضد الغزو الروسي.

المناطق الأربعة

بدأت روسيا اليوم الجمعة تنظيم استفتاء يهدف لضم أربع مناطق تحتلها في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يستمر التصويت في مناطق لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، التي تمثل نحو 15 بالمئة من الأراضي الأوكرانية حتى الثلاثاء المقبل. كما تم توفير مراكز تصويت في موسكو لسكان تلك المناطق الذين يعيشون حاليا في روسيا.

وقالت كييف إن التصويت يتم بشكل إلزامي إذ يتعرض السكان لتهديدات بالعقاب في حالة عدم المشاركة.

ويأتي التصويت على ما إذا كانت تلك المناطق ستصبح جزءا من روسيا بعد أن استعادت أوكرانيا هذا الشهر السيطرة على مساحات شاسعة في الشمال الشرقي في هجوم مضاد بعد الغزو الذي بدأ في 24 فبراير.

وقال بوتين يوم الأربعاء إن روسيا "ستستخدم كل الوسائل المتاحة" لحماية نفسها، في إشارة على ما يبدو إلى الأسلحة النووية.

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