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دولة جديدة تطالب مجلس الأمن بإلغاء حق الفيتو

23
SEPTEMBER
2022
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طالبت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن مجلس الأمن في كلمتها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإلغاء حق النقض الفيتيو لأعضاء المجلس الدائمين.
وقالت أرديرن: "يجب إلغاء حق النقض، وعلى الأعضاء الدائمين الوفاء بمسؤوليتهم من أجل السلام والأمن، وليس السعي لتحقيق مصالحهم الوطنية".

ويضم مجلس الأمن الدولي 15 عضوا من أعضاء الأمم المتحدة، منهم 5 أعضاء دائمو العضوية، والأعضاء العشرة الباقون يتم انتخابهم عبر الجمعية العامة لمدة سنتين.

ولا يسمح بانتخاب أحد الأعضاء العشرة مرة أخرى بشكل مباشر، ويكون هناك ممثل مستمر دائم عن كل عضو في هيئة الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق الاستمرارية.

ويضم المجلس 5 أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض الفيتو هم روسيا، والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

RIA Novosti
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