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توضيح من الكرملين بشأن التعبئة العسكرية

23
SEPTEMBER
2022
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قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، الجمعة، إن السلطات الروسية تقدم معلومات كافية بشأن التعبئة العسكرية الجزئية التي أعلن عنها، خلال الأسبوع الجاري، داعيا إلى الابتعاد عما وصفها بـ”الاستفزازات” و”التقارير الكاذبة”.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، إن رد الفعل الشديد والهستيري بدا مفهوما، خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الخطوة، بحكم نقص بعض المعلومات “بل إن ذلك مبرر، لكن منذ الخميس، جرى تفعيل كافة الخطوط الساخنة والمكاتب ذات الصلة بالقرار الحكومي، من أجل التوضيح للمواطنين”.

وأشار المسؤول الروسي إلى ما وصفها بتقارير كاذبة كثيرة واستفزازات في المنصات الاجتماعية، قائلا إن المطلوب هو التعامل معها بحذر، تفاديا للوقوع في حبالها.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتن، في وقت سابق، تعبئة عسكرية جزئية، فيما أوضح وزير الدفاع، سيرغي شويغو، أن 300 ألف من العسكريين الاحتياطيين ستجري الاستعانة بهم، على أن يخضعوا لتدريب قبل إرسالهم إلى مناطق تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة، في إشارة إلى أوكرانيا.

والخميس، أعلنت هيئة أركان الجيش الروسي، أن قرابة 10 آلاف شخص تطوعوا في إطار التعبئة للقتال في أوكرانيا خلال 24 ساعة، بعد إعلان الرئيس بوتن.

وقال فلاديمير تسيمليانسكي، متحدثاً باسم هيئة الأركان لوكالة “إنترفاكس”، “في اليوم الأول من التعبئة الجزئية، وصل نحو 10 آلاف مواطن من تلقاء أنفسهم إلى مراكز التجنيد من دون انتظار استدعائهم.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي التعبئة في إحدى نواحي ياكوتسك في سيبيريا، حيث ظهر رجال يودعون أقرباءهم قبل أن يستقلوا حافلة.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الآلاف حجزوا رحلات جوية للخروج من روسيا، إثر الإعلان عن التعبئة العسكرية الجزئية، في محاولة لتفادي الانضمام إلى القتال في أوكرانيا.

ويقول خبراء عسكريون إن روسيا لجأت إلى إعلان التعبئة العسكرية الجزئية لأجل تجاوز “إخفاقات عسكرية” في شرق أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو التي أكدت أن العملية تتقدم وفق الجدول الموضوع لها.

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