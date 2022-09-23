النفط يهبط الى أدنى مستوى منذ 8 أشهر!

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل مخاوف اقتصادية، حيث انخفض مزيج “برنت” دون مستوى 86 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 24 كانون الثاني 2022.

وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت”، بعد ظهر الجمعة، بنسبة 5.01% إلى 85.85 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 5.39% إلى 78.99 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.

ويأتي انخفاض أسعار الذهب الأسود في ظل مخاوف بشأن الطلب على الخام، ولاسيما مع اتجاه البنوك المركزية في العالم لرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.