السجن مدى الحياة لممثل أمريكي قتل أمه برصاصة في مؤخرة الرأس

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عوقب الممثل الأمريكي رايان غرانثام بالسجن مدى الحياة بعدما أقر بقتله أمه، باربرا ويت، عام 2020.

وقال المدعون العامون إنه خطط أيضا لقتل رئيس الوزراء جاستين ترودو.

وقتل غرانثام أمه برصاصة في مؤخرة الرأس وهي تعزف البيانو في منزلهما شمال فانكوفر، بحسب المحكمة.

وصدر الحكم على الممثل، البالغ 24 عاما والذي لعب دور جيفري أوغستين في المسلسل الدرامي ريفيرديل، من المحكمة العليا في مدينة فانكوفر بمقاطعة بريتش كولومبيا في كندا، الأربعاء.

واعترف الممثل بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، بعدما أُدين في البداية بقتل من الدرجة الأولى.