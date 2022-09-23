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بريطانيا.. حكومة ليز تراس تراجع موقع سفارتها في إسرائيل

23
SEPTEMBER
2022
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قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد بأنها تراجع موقع السفارة البريطانية في إسرائيل.
وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في وقت سابق الخميس على تويتر عن امتنانه لها على التفكير في نقل السفارة إلى القدس.

وتقع السفارة البريطانية بإسرائيل في تل أبيب، حيث توجد سفارات لمعظم الدول الأخرى.

والتقى الزعيمان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال متحدث باسم تراس في داونينج ستريت في بيان "أبلغت رئيسة الوزراء رئيس الوزراء لابيد بمراجعتها للموقع الحالي للسفارة البريطانية في إسرائيل".

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.

وقال حسام زملط، رئيس البعثة الفلسطينية في لندن، لراديو تايمز إنه صُدم من مراجعة تراس، وقال إن أي تحرك لنقل السفارة البريطانية من شأنه أن "يدمر" العلاقة مع الحكومة البريطانية.

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