living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برلين تكشف عن الخسائر الفادحة التي ستتكبدها ألمانيا نتيجة للعقوبات ضد روسيا

23
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن بلاده ستتكبد هذا العام 60 مليار يورو، والعام المقبل 100 مليار، في ظل غلاء أسعار الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا واستيراد المحروقات من غيرها.

وخلال مؤتمر المناخ للرابطة الاتحادية لقطاع الصناعة الألماني "بي دي آي"، قال "إن هذه الخسارة من الممكن أن تصل في العام 2023 إلى نحو 100 مليار يورو، ولاسيما بسبب التخلي عن شراء الطاقة الروسية".

وأضاف: "الأموال التي ستخرج لاضطرارنا إلى إعادة شراء الطاقة، غير موجودة في كل مكان، وفي قطاعات مختلفة، وفي الاقتصاد الوطني، وهذا هو وضع الاقتصاد الكلي".

وأوضح أن سبب الأزمة هو فقدان كميات كبيرة من الطاقة، وأن هذه الكميات تتضمن إمدادات الغاز القادم من روسيا، بالإضافة إلى إمدادات الكهرباء القادمة من قطاع الطاقة النووية في فرنسا.

وقال: "نحو ثلثي المفاعلات النووية في فرنسا معطلة في الوقت الراهن، وعدد المفاعلات النووية المتصلة بالشبكة في فرنسا يصل حاليا إلى 28 فقط من أصل 56".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout